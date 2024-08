Peruri Borong Penghargaan di HCREA 2024

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih sejumlah penghargaan dalam acara Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024 di Jakarta, baru-baru ini.

Penghargaan yang diraih Peruri, yakni The Best Emerging HR Strategy, The Best HR Support on Business Transformation, dan The Best Talent Strategic.

Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Peruri untuk terus berinovasi dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerjanya, terutama di era digitalisasi.

Peruri meyakini bahwa investasi dalam pengembangan SDM dan inovasi strategi merupakan kunci utama yang diperlukan untuk menghadapi tantangan industri di masa depan.

Selain itu, penghargaan The Best CEO Commited HC of The Year 2024 dianugerahkan kepada Direktur Utama Peruri Dwina Septiana Wijaya.

Penghargaan itu sebagai apresiasi atas perannya sebagai pemimpin perusahaan yang menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pengembangan SDM di Peruri.

Sementara itu, Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani, dinobatkan sebagai The Best Leadership in Human Capital Development.

Penghargaan ini sebagai apresiasi atas kontribusi kepemimpinannya dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengembangan SDM.