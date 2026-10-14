PERURI Buka Peluang UMKM Binaan Tembus Pasar Global Lewat INACRAFT 2026

jpnn.com, JAKARTA - PERURI mengikutsertakan dua usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaannya dalam International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2026, untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat global.

Pameran kerajinan tangan yang mengusung tema “Techno Craft” tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, pada 7–11 Oktober 2026.

Dua UMKM binaan PERURI yang lolos proses kurasi adalah Oh My Craft! yang bergerak di bidang kerajinan ramah lingkungan serta Kreasi Tuli Indonesia yang mengembangkan produk fesyen.

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Keikutsertaan kedua UMKM tersebut merupakan bagian dari upaya PERURI mendukung pertumbuhan usaha binaan agar semakin mandiri dan berdaya saing.

Melalui pameran ini, pelaku usaha mendapat kesempatan untuk mempromosikan produk unggulan, memperluas jaringan bisnis, serta menjajaki peluang kerja sama dengan calon mitra dan pembeli.

Head of Corporate Secretary PERURI Adi Sunardi mengatakan, partisipasi dalam INACRAFT 2026 diharapkan dapat membuka peluang usaha yang lebih luas bagi UMKM binaan perusahaan.

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“Melalui kesempatan berharga ini, para pelaku UMKM binaan PERURI memiliki peluang besar untuk memperluas jejaring usaha, membangun kolaborasi baru, hingga memperoleh akses pasar yang jauh lebih luas,” ujar Adi, dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Keikutsertaan Kreasi Tuli Indonesia juga menjadi bagian dari upaya mendorong inklusivitas dalam pengembangan UMKM.