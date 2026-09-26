Peruri Chip Hackathon 2026 Jadi Wadah Mahasiswa Ciptakan Inovasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Peruri membuka kesempatan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengikuti Peruri Chip Hackathon 2026, kompetisi yang mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda dalam mengembangkan solusi digital berbasis teknologi chip.

Program tersebut ditujukan bagi mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki minat terhadap teknologi, inovasi, dan pengembangan solusi digital.

Melalui kompetisi ini, peserta didorong untuk mengembangkan ide yang dapat berkontribusi terhadap penguatan ekosistem teknologi digital Indonesia.

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Peruri Chip Hackathon 2026 akan berlangsung melalui sejumlah tahapan. Pendaftaran peserta dibuka hingga 8 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi untuk menentukan lima tim terbaik yang berhak mengikuti bootcamp.

Pada tahap bootcamp, peserta terpilih akan mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan ide yang telah diajukan.

Rangkaian kompetisi selanjutnya akan ditutup dengan presentasi final yang diikuti oleh tiga tim terbaik.

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Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan program tersebut menjadi wadah bagi talenta muda untuk mengembangkan gagasan di bidang teknologi chip atau semikonduktor.

"Melalui Peruri Chip Hackathon 2026, kami ingin membuka ruang bagi talenta muda untuk mengembangkan ide dan inovasinya dalam bidang chip (semiconductor), sekaligus mengambil bagian dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia," ujar Adi, dalam keterangannya, Sabtu (26/9).