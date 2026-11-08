Peruri Chip Hackathon 2026 Jadi Wadah Mahasiswa Kembangkan Teknologi Chip

jpnn.com, JAKARTA - Peruri Chip Hackathon 2026 hadir sebagai upaya mendorong mahasiswa mengembangkan inovasi teknologi chip untuk mendukung masa depan digital Indonesia.

Kompetisi ini menjadi bagian dari rangkaian Peruri Digital Summit 2026 yang berlangsung di Taman Kota Peruri, Jakarta, Oktober 2026.

Ajang tersebut menarik perhatian 98 tim pendaftar yang melibatkan 338 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi di Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi, lima tim terbaik terpilih untuk mengikuti bootcamp Peruri Chip Hackathon 2026.

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Kegiatan bootcamp berlangsung selama tiga hari, yakni pada 18–20 Oktober di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Para peserta mendapatkan pembekalan melalui workshop, presentasi proposal inovasi, pengembangan desain chip, hingga evaluasi oleh dewan juri.

Dalam kegiatan tersebut, para finalis didorong untuk mengembangkan gagasan awal menjadi rancangan teknologi chip yang lebih konkret.

Setiap tim mempresentasikan proposal inovasi, kemudian melakukan penyempurnaan desain berdasarkan materi pembekalan sebelum menjalani proses penilaian.

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Dari lima tim yang mengikuti bootcamp, tiga tim terbaik berhasil melaju ke babak final pitching pada hari kedua Peruri Digital Summit 2026.

Ketiga tim mempresentasikan hasil pengembangan rancangan chip di hadapan dewan juri, jajaran manajemen Peruri, dan tamu undangan.