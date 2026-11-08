menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Peruri Chip Hackathon 2026 Jadi Wadah Mahasiswa Kembangkan Teknologi Chip

Peruri Chip Hackathon 2026 Jadi Wadah Mahasiswa Kembangkan Teknologi Chip

Peruri Chip Hackathon 2026 Jadi Wadah Mahasiswa Kembangkan Teknologi Chip
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peruri Chip Hackathon 2026 membuka peluang mahasiswa mengembangkan inovasi teknologi chip Indonesia. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri Chip Hackathon 2026 hadir sebagai upaya mendorong mahasiswa mengembangkan inovasi teknologi chip untuk mendukung masa depan digital Indonesia.

Kompetisi ini menjadi bagian dari rangkaian Peruri Digital Summit 2026 yang berlangsung di Taman Kota Peruri, Jakarta, Oktober 2026.

Ajang tersebut menarik perhatian 98 tim pendaftar yang melibatkan 338 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi di Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi, lima tim terbaik terpilih untuk mengikuti bootcamp Peruri Chip Hackathon 2026.

Baca Juga:

Kegiatan bootcamp berlangsung selama tiga hari, yakni pada 18–20 Oktober di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Para peserta mendapatkan pembekalan melalui workshop, presentasi proposal inovasi, pengembangan desain chip, hingga evaluasi oleh dewan juri.

Dalam kegiatan tersebut, para finalis didorong untuk mengembangkan gagasan awal menjadi rancangan teknologi chip yang lebih konkret.

Setiap tim mempresentasikan proposal inovasi, kemudian melakukan penyempurnaan desain berdasarkan materi pembekalan sebelum menjalani proses penilaian.

Baca Juga:

Dari lima tim yang mengikuti bootcamp, tiga tim terbaik berhasil melaju ke babak final pitching pada hari kedua Peruri Digital Summit 2026.

Ketiga tim mempresentasikan hasil pengembangan rancangan chip di hadapan dewan juri, jajaran manajemen Peruri, dan tamu undangan.

Peruri Chip Hackathon 2026 membuka peluang mahasiswa mengembangkan inovasi teknologi chip Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI