Peruri Dampingi UMKM Bertransformasi Digital Lewat PEDIA 2026
jpnn.com, JAKARTA - Graduation Day Peruri Digital Entrepreneur Academy (PEDIA) 2026 digelar di Swasana Lippo Kuningan Grand Ballroom, Jakarta Selatan, Minggu (25/10).
Kegiatan ini menandai kelulusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setelah mengikuti program inkubasi bisnis selama lebih dari tiga bulan.
Program tersebut dirancang untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
Melalui inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Peruri memberikan pendampingan untuk memperkuat strategi bisnis, pemasaran digital, serta pemanfaatan teknologi dalam operasional usaha.
Acara dibuka oleh Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Jenderal Asosiasi Business Development Indonesia (ABDSI) Siti Nur Maftuhah sebagai perwakilan fasilitator PEDIA 2026.
Selama inkubasi, peserta mendapatkan pembekalan melalui tiga modul utama, yakni Business Approach, Business Opportunity, dan Business Acceleration.
Materi mencakup strategi bisnis digital, pemasaran dan storytelling, pemanfaatan lokapasar (marketplace), pengelolaan hubungan pelanggan melalui Customer Relationship Management (CRM), serta pengenalan solusi digital Peruri Shield untuk mendukung keamanan transaksi dan legalitas dokumen usaha.
“UMKM merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem perekonomian nasional. Di sinilah Peruri hadir mengambil peran aktif dalam memajukan UMKM agar lebih berdaya saing, mandiri, dan naik kelas,” ujar Adi Sunardi dalam keterangannya.
Peruri mendampingi UMKM bertransformasi digital melalui program inkubasi bisnis PEDIA 2026 selama tiga bulan.
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