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Peruri Digital Summit 2026 Bahas Teknologi Masa Depan dan Keamanan Digital

Peruri Digital Summit 2026 Bahas Teknologi Masa Depan dan Keamanan Digital
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Peruri Digital Summit 2026 membahas perkembangan teknologi masa depan dan keamanan digital. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri Digital Summit 2026 akan diselenggarakan di Taman Kota Peruri, Jakarta, pada 21-22 Oktober 2026.

Forum teknologi digital nasional ini mempertemukan masyarakat, pelaku industri, pemerintah, akademisi, dan komunitas teknologi untuk membahas perkembangan ekosistem digital.

Mengusung tema “Building Technology of The Future”, Peruri Digital Summit 2026 akan membahas sejumlah teknologi yang dinilai berperan dalam perkembangan ekosistem digital masa depan.

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Tiga topik utama yang diangkat yakni kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), teknologi semikonduktor, dan Post-Quantum Cryptography (PQC).

Direktur Digital Business Peruri Edwin Purwandesi mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital nasional.

Menurut dia, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang untuk bertukar pengetahuan sekaligus membuka peluang kolaborasi di antara pemangku kepentingan ekosistem digital.

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“Kehadiran Peruri Digital Summit 2026 adalah wujud komitmen kami dalam mengawal transformasi digital nasional. Acara ini merupakan wadah strategis untuk merumuskan masa depan ekosistem digital Indonesia,” ujar Edwin, dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Dalam forum tersebut, pembahasan AI akan mengulas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendorong transformasi di berbagai sektor.

Peruri Digital Summit 2026 membahas perkembangan teknologi masa depan dan keamanan digital.

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