Peruri Digital Summit 2026 Dorong Pemanfaatan AI dan Keamanan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Peruri Digital Summit 2026.

Forum yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2026 di Taman Kota Peruri, Jakarta Selatan, tersebut membahas peran AI dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, hingga memperkuat kedaulatan teknologi digital Indonesia.

Mengusung tema Building Technology of the Future, kegiatan ini menghadirkan praktisi dari sejumlah perusahaan teknologi global dan nasional, antara lain Google, Alibaba Cloud, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSMART.

Baca Juga: Peruri Chip Hackathon 2026 Jadi Wadah Mahasiswa Kembangkan Teknologi Chip

Para praktisi berbagi pengetahuan mengenai perkembangan AI, kesiapan infrastruktur, keamanan data, serta strategi penerapannya di sektor industri dan pelayanan publik.

Direktur Digital Business Peruri Edwin Purwandesi mengatakan, pembahasan AI dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas pertukaran pengetahuan dan membangun kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan perlu diimbangi pemahaman mengenai tata kelola agar penerapannya memberikan manfaat yang optimal.

Baca Juga: Peruri Pertahankan Kompetensi Inti di Tengah Transformasi Bisnis Digital

"Masterclass AI pada Peruri Digital Summit 2026 menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk mendalami perkembangan teknologi AI dari sudut pandang penyedia platform global maupun penyedia solusi nasional. Kami ingin mendorong tumbuhnya pemahaman utuh bahwa penguasaan teknologi AI perlu diimbangi tata kelola yang kuat agar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara," ujar Edwin.

Penerapan AI yang semakin luas dalam aktivitas industri dan organisasi turut meningkatkan kebutuhan terhadap sistem keamanan serta tata kelola data.