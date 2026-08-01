Peruri Dorong Digitalisasi Administrasi Barantin lewat Meterai Elektronik
jpnn.com, JAKARTA - Peruri menggelar sosialisasi penggunaan dan verifikasi Meterai Elektronik kepada Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Kantor Barantin, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pejabat karantina mengenai pemanfaatan Meterai Elektronik dalam mendukung administrasi pemerintahan yang lebih cepat, aman, dan efisien.
Sosialisasi dilakukan seiring meningkatnya penggunaan dokumen digital di lingkungan pemerintahan. Peruri menilai kemampuan menggunakan dan memverifikasi Meterai Elektronik menjadi penting untuk memastikan keabsahan dokumen, menjaga integritas data, serta meningkatkan keamanan transaksi elektronik.
Selain itu, Meterai Elektronik juga berfungsi sebagai bukti pembayaran Bea Meterai pada dokumen digital.
Dalam kegiatan tersebut, Peruri memperkenalkan Meterai Elektronik sebagai instrumen digital trust yang dapat diintegrasikan ke berbagai sistem layanan publik, termasuk platform Badan Karantina Indonesia untuk pengajuan, perpanjangan, dan registrasi fasilitas karantina secara daring.
Integrasi ini memungkinkan pengguna membubuhkan Meterai Elektronik langsung melalui aplikasi layanan tanpa berpindah platform.
Peruri juga memberikan pemahaman mengenai proses verifikasi Meterai Elektronik. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keaslian meterai sekaligus keterikatannya dengan dokumen asli sehingga setiap perubahan pada dokumen dapat terdeteksi.
Head of Digital Commercial Peruri, Shitta Marsela, mengatakan implementasi dan verifikasi Meterai Elektronik tidak hanya memastikan status dokumen tetap valid, tetapi juga menjaga keterikatan meterai dengan dokumen aslinya.
Peruri mengenalkan Meterai Elektronik kepada Barantin untuk mempercepat digitalisasi layanan publik yang aman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- IBSW Apresiasi Sinergi BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Produk Impor
- Peruri Bawa Tujuh UMKM Binaan ke Road to INACRAFT 2026
- Inovasi Daur Ulang Limbah Peruri Jadi Sorotan di Sunda Karsa Fest KKJ 2026
- Blue Impact Perkuat Sinergi Tujuh BUMN untuk Pesisir Lampung Selatan
- Peruri Dorong Penggunaan e-Meterai untuk Administrasi Digital
- Inilah Lima Kompetensi yang Dibutuhkan Talenta Muda di Era AI