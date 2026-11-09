Peruri Dorong Kesiapan Indonesia Hadapi Ancaman Komputasi Kuantum

jpnn.com, JAKARTA - Peruri mendorong penguatan keamanan digital nasional untuk mengantisipasi potensi ancaman dari perkembangan teknologi komputasi kuantum.

Salah satu langkah yang disoroti adalah penerapan Post-Quantum Cryptography (PQC), teknologi kriptografi yang dirancang untuk melindungi data dari potensi serangan komputer kuantum.

Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Peruri Digital Summit 2026 yang diselenggarakan pada Oktober 2026 di Taman Kota Peruri, Jakarta Selatan.

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Pembahasan ini dilatarbelakangi perkembangan teknologi kuantum yang berpotensi memengaruhi keandalan sistem kriptografi konvensional dalam melindungi data dan infrastruktur digital.

PQC dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan informasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur strategis nasional.

Salah satu ancaman yang menjadi perhatian adalah Harvest Now, Decrypt Later, yakni praktik pengumpulan data terenkripsi saat ini untuk kemudian dibuka ketika teknologi komputasi kuantum telah mampu melakukannya.

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Direktur Bisnis Digital Peruri Edwin Purwandesi menjelaskan, Peruri terlibat dalam kelompok kerja persiapan menghadapi perkembangan teknologi pascakuantum.

Saat ini, persiapan difokuskan pada pengembangan mekanisme dan perangkat untuk mengidentifikasi aset digital yang berpotensi terdampak oleh kemajuan komputasi kuantum.