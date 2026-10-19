Peruri Dorong UMKM Binaan Menjajaki Pasar Ekspor di TEI 2026

jpnn.com, JAKARTA - Peruri memfasilitasi dua usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaannya untuk mengikuti Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 guna memperluas akses pasar ekspor.

Melalui ajang tersebut, perusahaan berharap mitra binaannya dapat menjalin kerja sama bisnis dengan pembeli mancanegara dan membuka peluang kontrak dagang internasional.

TEI 2026 berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 14–18 Oktober 2026.

Baca Juga: PERURI Buka Peluang UMKM Binaan Tembus Pasar Global Lewat INACRAFT 2026

Mengusung tema "The Ultimate Hub for Global Sourcing", pameran ini menjadi salah satu platform perdagangan internasional bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperkenalkan produk kepada calon mitra global. Dua UMKM yang berpartisipasi merupakan hasil inkubasi program Peruri Digital Entrepreneur Academy.

Mereka adalah D'craft Indonesia yang menghadirkan produk kriya premium ramah lingkungan berbahan dasar kayu serta Dakey House yang mengembangkan produk media tanam dari limbah kelapa.

Kehadiran kedua usaha tersebut menjadi bagian dari upaya Peruri mendorong pengembangan produk lokal bernilai tambah.

Baca Juga: Peruri Beri Dukungan untuk Keluarga Jurnalis dan Awak Kapal Hilang Kontak

Melalui pameran berskala internasional, mitra binaan mendapat kesempatan memperkenalkan produk secara langsung kepada pembeli mancanegara sekaligus menjajaki potensi kemitraan bisnis.

Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi, mengatakan partisipasi dalam TEI 2026 dapat dimanfaatkan UMKM untuk memperluas jaringan usaha dan memahami kebutuhan pasar internasional.