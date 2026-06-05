Peruri Dukung Implementasi Ijazah Digital di Universitas Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Peruri mendukung transformasi digital di sektor pendidikan tinggi melalui implementasi Ijazah Digital Nasional yang diperkenalkan dalam ajang Mitra Universitas Riau Exhibition Day (MUED) 2026.

Kegiatan yang digelar Universitas Riau tersebut mempertemukan berbagai mitra strategis dari sektor pendidikan, pemerintahan, dan industri untuk memperkuat kolaborasi dalam percepatan transformasi digital nasional.

Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Sri Indarti, mengatakan sinergi antara perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadirkan inovasi yang berdampak bagi dunia pendidikan.

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Menurutnya, forum MUED 2026 diharapkan mampu memperkuat kerja sama antara kampus, industri, dan lembaga strategis guna meningkatkan kualitas layanan akademik serta daya saing lulusan.

Dalam kesempatan itu, Peruri memperkenalkan Ijazah Digital Nasional sebagai solusi penerbitan dokumen akademik elektronik yang dilengkapi Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Elektronik.

Solusi tersebut dirancang untuk mendukung keamanan dokumen akademik, mempermudah proses verifikasi lulusan, serta mempercepat integrasi dengan ekosistem kredensial digital di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, Peruri juga memaparkan pengembangan SuperApps Kampus, platform yang mengintegrasikan berbagai layanan akademik dan administratif dalam satu aplikasi.

Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat mengakses layanan seperti Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga layanan karier secara terintegrasi.