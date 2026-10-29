Peruri Gelar Edukasi Pencegahan TBC dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Karawang

jpnn.com, KARAWANG -

Peruri menggelar edukasi pencegahan tuberkulosis (TBC) dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, pada Rabu (28/10).

Kegiatan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Peruri SEHATI itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan deteksi dini penyakit.

Program tersebut meliputi sosialisasi pencegahan TBC, pemeriksaan kesehatan dasar, serta konsultasi kesehatan bersama tenaga medis.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Desa Parungmulya Neneng Herlina, perwakilan perangkat Kecamatan Ciampel Fedrik, dan Koordinator Biro Corporate Communication & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan.

Kepala Puskesmas Ciampel, Wiwi Widyani, memberikan edukasi mengenai gejala TBC, cara penularan, langkah pencegahan, serta pentingnya deteksi dini dan pengobatan yang tepat.

Dia juga mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada penyakit tersebut.

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“Deteksi dini menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penularan TBC. Masyarakat perlu mengenali gejalanya, seperti batuk berkepanjangan, demam, berkeringat pada malam hari, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas,” ujar Wiwi.

Selain edukasi, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.