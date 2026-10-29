menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Peruri Gelar Edukasi Pencegahan TBC dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Karawang

Peruri Gelar Edukasi Pencegahan TBC dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Karawang

Peruri Gelar Edukasi Pencegahan TBC dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Karawang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peruri menggelar edukasi pencegahan TBC dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Karawang melalui TJSL. Foto: Peruri

jpnn.com, KARAWANG -  
Peruri menggelar edukasi pencegahan tuberkulosis (TBC) dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, pada Rabu (28/10).

Kegiatan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Peruri SEHATI itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan deteksi dini penyakit.

Program tersebut meliputi sosialisasi pencegahan TBC, pemeriksaan kesehatan dasar, serta konsultasi kesehatan bersama tenaga medis.

Baca Juga:

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Desa Parungmulya Neneng Herlina, perwakilan perangkat Kecamatan Ciampel Fedrik, dan Koordinator Biro Corporate Communication & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan.

Kepala Puskesmas Ciampel, Wiwi Widyani, memberikan edukasi mengenai gejala TBC, cara penularan, langkah pencegahan, serta pentingnya deteksi dini dan pengobatan yang tepat.

Dia juga mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada penyakit tersebut.

Baca Juga:

“Deteksi dini menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penularan TBC. Masyarakat perlu mengenali gejalanya, seperti batuk berkepanjangan, demam, berkeringat pada malam hari, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas,” ujar Wiwi.

Selain edukasi, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

Peruri menggelar edukasi pencegahan TBC dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Karawang melalui TJSL.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI