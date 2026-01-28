Peruri Perkuat Inovasi Digital lewat Penghargaan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Peruri mengawali 2026, dengan meraih penghargaan Indonesia Best Digital Innovation Award dengan predikat Excellent for Its Outstanding Digital Innovation pada ajang SWA Award.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Peruri dalam membangun transformasi digital yang terstruktur dan terintegrasi, sejalan dengan arah bisnis perusahaan sebagai penyedia solusi keamanan dan teknologi pemerintahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Peruri terus mengakselerasi modernisasi proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital.

Perusahaan menerapkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan pengendalian proses produksi, pengadaan, dan keuangan, serta memperkuat pusat data dan sistem keamanan siber.

Selain itu, Peruri mengembangkan berbagai solusi digital berbasis teknologi keamanan, seperti layanan tanda tangan elektronik tersertifikasi, identitas digital, serta sistem verifikasi dokumen berbasis QR code dan blockchain guna mencegah pemalsuan.

Di lini produksi dan operasional, Peruri juga menerapkan otomasi dan advanced analytics untuk meningkatkan akurasi perencanaan, pengendalian kualitas, serta pemeliharaan mesin berbasis predictive maintenance.

Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan produksi dan mengoptimalkan pemanfaatan aset.

SWA Award menilai Peruri berhasil menyelaraskan strategi digital dengan visi perusahaan, tingkat adopsi teknologi, tata kelola transformasi digital, serta dampaknya terhadap kinerja dan pengalaman pelanggan.