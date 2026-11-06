Peruri Perkuat Kepercayaan Digital untuk Dukung Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Peruri mendorong penguatan keamanan dan kepercayaan digital untuk mendukung ketahanan serta kedaulatan energi nasional. Upaya tersebut dinilai penting seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan industri energi dan rantai pasok nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Peruri Teguh Arief Indratmoko, saat menjadi pembicara dalam Energy Leadership & Business Conference (ELBC) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta, belum lama ini.

Dalam forum tersebut, Teguh membawakan materi bertajuk "Membangun Ketahanan Nasional Melalui Kepercayaan Digital, Teknologi, dan Inovasi Strategis".

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Dia menjelaskan, ketahanan energi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, kapasitas produksi, dan infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan sistem digital yang aman, transparan, dan terpercaya.

"Di tengah makin terhubungnya infrastruktur dan rantai pasok energi, kami harus memastikan bahwa setiap data, identitas, dokumen, dan transaksi memiliki tingkat keamanan serta integritas yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Teguh.

Menurut dia, transformasi digital membuka peluang bagi industri energi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi.

Namun, perkembangan tersebut juga perlu diimbangi dengan penguatan keamanan siber guna mengantisipasi risiko kebocoran data rantai pasok, manipulasi dokumen pertambangan, penyimpangan distribusi subsidi energi, hingga serangan terhadap infrastruktur strategis nasional.

Sebagai BUMN yang bergerak di bidang teknologi keamanan, Peruri telah mengembangkan perannya menjadi penyedia infrastruktur kepercayaan digital.