Peruri Perkuat Komitmen Hijau di Forum inFUSE Executive Workshop

jpnn.com, JAKARTA - Peruri kembali menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan global melalui partisipasi dalam forum inFUSE Executive Workshop bertajuk “Empowering Indonesia’s Corporate Leaders for Global Sustainability Action” yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (24/9).

Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani, hadir sebagai salah satu panelis bersama para pemimpin korporasi terkemuka nasional.

Forum eksklusif ini mempertemukan para Direktur Keberlanjutan dan eksekutif senior lintas industri untuk membahas peran strategis dunia usaha dalam mempercepat agenda keberlanjutan, sejalan dengan target pemerintah Indonesia mencapai Net Zero Emission.

Dalam paparannya, Gandung menekankan bahwa meskipun Peruri dikenal sebagai perusahaan manufaktur dengan karakter tradisional, transformasi besar telah dilakukan.

Langkah tersebut mencakup digitalisasi proses bisnis, digitalisasi produk, hingga penggunaan mesin berteknologi ramah lingkungan yang rendah emisi.

Digitalisasi yang diterapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada penggunaan kertas.

Sementara itu, penerapan clean-tech machine terbukti mampu menekan emisi karbon secara signifikan dalam rantai produksi perusahaan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penyusunan Roadmap Peruri Hijau, panduan jangka panjang untuk mendukung target Net Zero Emission.