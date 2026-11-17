jpnn.com, KARAWANG - Peruri menggelar program penanggulangan stunting di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi anak.

Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Pemerintah Desa Parungmulya, Puskesmas Ciampel, serta kader kesehatan setempat.

Fokus kegiatan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi balita yang mengalami stunting dan pemantauan tumbuh kembang anak.

Dalam pelaksanaannya, Peruri memberikan makanan tambahan (PMT) tinggi protein kepada balita yang menjadi sasaran program. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus mendukung perbaikan kondisi kesehatan mereka.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi, mengatakan keterlibatan keluarga menjadi faktor penting agar program pemberian makanan tambahan dapat berjalan optimal.

Dia berharap orang tua memastikan bantuan yang diberikan dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat.

“Melalui program ini, kami berharap adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, khususnya keluarga penerima manfaat, agar makanan tambahan yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh anak-anak yang menjadi sasaran program,” ujar Adi.

Selain pembagian makanan tambahan, kegiatan tersebut diisi dengan edukasi mengenai stunting dan pentingnya gizi seimbang oleh tim Fakultas Ilmu Kesehatan UNSIKA.