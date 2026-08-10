Peruri Perkuat Reputasi sebagai Perusahaan Teknologi Sekuriti

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih penghargaan Indonesia Public Relations Awards (Popular Companies) 2026 kategori Security Technology dalam ajang 7th Anniversary Indonesia Public Relations Summit 2026.

Kepala Biro Corporate Communication & TJSL Peruri, Evan Septantyo Nugroho, menerima langsung penghargaan tersebut.

Capaian ini menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Peruri dalam membangun reputasi dan mengomunikasikan transformasi perusahaan kepada publik.

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Evan mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi bagi seluruh insan Peruri yang berkontribusi menjaga reputasi perusahaan.

Menurutnya, komunikasi korporat memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman dan kepercayaan pemangku kepentingan.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi seluruh Insan Peruri yang telah berkontribusi dalam menjaga reputasi perusahaan,” ujar Evan.

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Dia menambahkan, komunikasi korporat juga diperlukan untuk memastikan setiap proses transformasi perusahaan dapat disampaikan secara relevan kepada publik sekaligus memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan.

Sebagai perusahaan teknologi sekuriti, Peruri mengembangkan kapabilitas untuk menghadirkan solusi keamanan dan autentikasi, baik pada produk maupun dokumen fisik bersekuriti tinggi hingga ekosistem digital.