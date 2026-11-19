jpnn.com, BALI - Peruri sukses menyelenggarakan 22nd Technical Meeting of the Mints in ASEAN (TEMAN) Conference 2026 di Sanur, Bali.

Forum internasional yang dihadiri delegasi dari 26 negara tersebut menjadi ajang memperkuat kolaborasi industri pencetakan uang logam (minting), sekaligus membahas inovasi teknologi, keberlanjutan, dan pelestarian budaya.

Konferensi yang mengusung tema "Discovering the Future of Minting through Culture, Sustainability, and Innovation" itu resmi dibuka pada Selasa (17/11/2026).

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Pembukaan dilakukan oleh Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP-BUMN), Tedi Bharata. Kehadirannya mencerminkan dukungan pemerintah terhadap peran BUMN dalam memperkuat daya saing industri pencetakan uang logam di tingkat internasional.

"Forum ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri pencetakan uang di kawasan ASEAN, sekaligus membuktikan bahwa transformasi teknologi dapat berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan serta pelestarian nilai budaya,” ujar Tedi.

Selama dua hari, 17–18 November 2026, konferensi tersebut menghadirkan enam sesi pleno yang membahas lima pilar utama industri pencetakan uang logam, yakni keberlanjutan, inovasi, ketahanan industri, material masa depan, serta koin sebagai ikon budaya.

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Diskusi hari pertama berfokus pada pengembangan desain koin yang aman, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi Augmented Reality (AR), penguatan fitur antipemalsuan, serta penerapan ekonomi sirkular melalui daur ulang limbah produksi.

Pada hari kedua, pembahasan diarahkan pada penguatan ketahanan operasional dan efisiensi produksi di tengah perkembangan era digital.