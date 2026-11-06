Peruri Perkuat Strategi SDM Unggul untuk Hadapi Era Kecerdasan Buatan

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih empat penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (4/11).

Penghargaan tersebut menjadi pencapaian tahun kelima berturut-turut bagi Peruri sejak 2022 dalam ajang apresiasi pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Dalam ajang bertema "Resilient Human Capital Driving Growth in the AI Era" tersebut, Peruri memperoleh penghargaan bintang lima atau peringkat tertinggi pada tiga kategori.

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Ketiganya yakni The Best Human Capital Resilience Strategy, The Best Workforce Agility & Change Management, serta The Best AI Readiness & Digital Talent Development.

Ketiga penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas strategi perusahaan dalam memperkuat ketahanan organisasi, meningkatkan kelincahan tenaga kerja, serta mengembangkan talenta digital.

Selain itu, Peruri dinilai memiliki kesiapan dalam memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung transformasi bisnis.

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Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan SDM Peruri, Fajar Rizki, didampingi Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Peruri, Andhyka Gautama Setyawan.

Pada kesempatan yang sama, Fajar juga menerima penghargaan individu Human Capital Leadership Award atas kepemimpinannya dalam mengarahkan strategi pengelolaan SDM yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi.