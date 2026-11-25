jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih Juara 3 dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2025 untuk kategori klaster Rp1 triliun hingga Rp5 triliun BUMN Nonpublik-Nonkeuangan.

Penghargaan tersebut diberikan atas kualitas pelaporan korporasi yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta penerapan prinsip keberlanjutan perusahaan.

Penghargaan yang diselenggarakan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) itu diterima Direktur Currency and Security Solution Peruri Fahmi Mumtaz bersama Anggota Dewan Pengawas Peruri Djanurindro Wibowo, di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (23/11).

Dalam ajang tersebut, Peruri berhasil melewati proses seleksi hingga masuk dalam 50 besar finalis.

Penilaian mencakup Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), dengan sejumlah aspek penilaian, mulai dari kesesuaian standar pelaporan, integrasi prinsip keberlanjutan, hingga kejelasan strategi jangka panjang perusahaan.

Direktur Currency and Security Solution Peruri Fahmi Mumtaz mengatakan, penghargaan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan publik.

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Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi bisnis perusahaan.

“Capaian Juara 3 pada ajang ARA 2025 ini mencerminkan upaya Peruri dalam menjadikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai investasi strategis untuk menjaga kepercayaan publik. Kami terus memperkuat standar transparansi dan akuntabilitas guna mengakselerasi transformasi bisnis serta mendukung peran Peruri sebagai GovTech Indonesia,” ujar Fahmi.