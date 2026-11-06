Peruri Pertahankan Kompetensi Inti di Tengah Transformasi Bisnis Digital

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih predikat Very Good dalam ajang Indonesia Best Business Transformation 2026 yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (4/11). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Peruri, Farah Fitria Rahmayanti.

Penghargaan bertema “Driving Smart Business Transformation towards Corporate Maturity and Sustainability” itu diberikan atas keberhasilan Peruri dalam menjalankan transformasi bisnis dari perusahaan berbasis bisnis konvensional menjadi penyedia layanan digital yang adaptif dan andal.

Predikat Very Good tersebut mencerminkan keberhasilan Peruri dalam mengelola transformasi bisnis sekaligus menerapkan standar operasional baru yang lebih terukur.

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Capaian ini juga menunjukkan kesiapan infrastruktur dan kapabilitas talenta digital perusahaan dalam menjalankan mandat pemerintah sebagai GovTech Indonesia.

Melalui transformasi tersebut, Peruri memperkuat kapasitasnya untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik pemerintah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya kedaulatan digital nasional melalui pengembangan ekosistem layanan digital yang terintegrasi.

Selain pengembangan teknologi, Peruri dinilai mampu mempertahankan kompetensi inti perusahaan yang telah dibangun selama lebih dari lima dekade. Keseimbangan antara inovasi digital dan penguatan kemampuan fundamental tersebut menjadi salah satu aspek yang mendukung keberhasilan transformasi perusahaan.

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Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Peruri, Farah Fitria Rahmayanti, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurut dia, perubahan teknologi tidak mengubah prinsip utama perusahaan dalam menjaga kedaulatan dan menjamin keaslian produk maupun layanan.

“Teknologi yang digunakan memang berubah, tetapi prinsip yang dijalankan tetap sama, yaitu menjaga kedaulatan serta menjamin keaslian. 'Penghargaan ini menjadi refleksi atas kegigihan seluruh insan Peruri dalam melangkah ke bisnis baru tanpa meninggalkan kekuatan fundamental keandalan dan keamanan produk yang selama ini kami miliki,” ujar Farah.