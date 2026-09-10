Peruri Raih Bintang 5 dan Golden Trophy TOP GRC Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Peruri kembali meraih predikat Bintang 5 dalam ajang TOP GRC Awards 2026. Konsistensi mempertahankan predikat tertinggi tersebut juga mengantarkan Peruri memperoleh Golden Trophy pada ajang yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (9/9).

Selain penghargaan bagi perusahaan, Direktur Teknologi, Informasi dan Manajemen Risiko Peruri Farah Fitria Rahmayanti meraih penghargaan The Most Committed GRC Leader 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dalam penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan di lingkungan perusahaan.

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Bagi Peruri, penerapan Governance, Risk Management and Compliance (GRC) tidak hanya ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

GRC juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, penguatan ketahanan bisnis, serta mendukung keberlanjutan transformasi perusahaan.

Sebagai perusahaan yang ditugaskan menjalankan peran GovTech Indonesia, Peruri menghadapi tuntutan untuk bekerja secara adaptif, fleksibel, dan dinamis dalam mempercepat transformasi layanan digital nasional.

Dalam kondisi tersebut, penerapan GRC dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga inovasi tetap berjalan dengan prinsip akuntabilitas.

Peruri menerapkan Security and Privacy by Design dalam pengembangan layanan serta mengintegrasikan manajemen risiko berbasis sistem.