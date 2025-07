Peruri Raih Penghargaan HCREA 2025 Berkat Inovasi dan Inklusi

jpnn.com, JAKARTA - Peruri kembali mencatat prestasi membanggakan dengan memborong lima penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2025 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Cawang, Jakarta, belum lama ini.

Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas komitmen Peruri dalam transformasi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan berkelanjutan.

Dalam ajang ini, Peruri meraih penghargaan bintang lima (rating tertinggi) untuk tiga kategori bergengsi, yakni The Best Sustainable Development and Decent Jobs, The Best Innovation in Education and Training, serta The Best Inclusive Human Capital Development.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Peruri dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, inovatif, dan mendorong pengembangan kapasitas SDM di seluruh lini.

Kepala Divisi SDM Peruri, Andhyka Gautama Setyawan, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari berbagai inisiatif strategis perusahaan, mulai dari program pelatihan berkelanjutan, pemberdayaan talenta lintas generasi dan gender, hingga penciptaan ruang kerja yang inklusif.

“Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas dedikasi seluruh Insan Peruri dalam membangun budaya kerja yang adaptif dan inovatif,” ujar Andhyka, dalam keterangan tertulis, Senin (28/7).

Tak hanya penghargaan institusional, Peruri juga mencatat prestasi di kategori individu. Direktur Utama Peruri dinobatkan sebagai The Best CEO Committed to Human Capital of the Year 2025, sedangkan Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi meraih penghargaan The Best Human Capital Leadership.

Keduanya dinilai berhasil memimpin transformasi SDM Peruri dengan strategi yang efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi.