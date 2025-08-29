Peruri Wujudkan Desa Mandiri melalui Program Peternakan Berkelanjutan

jpnn.com, KEBUMEN - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menggelar Program Pelatihan Budidaya Kambing dan Domba di Desa Jatimulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Wiradesa Group dan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Pelatihan menghadirkan pakar peternakan Fakultas Peternakan UGM, Dr. Panjono, yang memberikan pendampingan praktis mulai dari pemilihan bibit unggul, kesehatan dan pakan ternak, pengelolaan kandang, hingga pencatatan usaha ternak secara profesional.

Program ini diharapkan mampu membekali masyarakat dengan keterampilan agar usaha peternakan dapat dikelola secara efisien dan berkelanjutan.

Penanggung Jawab Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri, Aris Wibowo, menegaskan bahwa program tersebut menjadi wujud komitmen tanggung jawab sosial perusahaan.

“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan solusi berkelanjutan yang tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar bisa mandiri,” ujarnya.

Direktur Wiradesa Group, Ilyasi, menilai kolaborasi BUMN, akademisi, dan dunia usaha penting untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan desa.

“Potensi peternakan desa sangat besar jika dikelola dengan baik. Harapannya, program ini mampu melahirkan desa-desa mandiri dengan masyarakat yang memiliki keterampilan sekaligus kepercayaan diri untuk mengembangkan usaha,” ungkapnya.