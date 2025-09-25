menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Perusahaan Asal Sulut Ekspor Perdana 260 Ton Santan Beku ke Tiongkok Berkat Fasilitas Ini

Perusahaan Asal Sulut Ekspor Perdana 260 Ton Santan Beku ke Tiongkok Berkat Fasilitas Ini

Perusahaan Asal Sulut Ekspor Perdana 260 Ton Santan Beku ke Tiongkok Berkat Fasilitas Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay bersama Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Erwin Situmorang, Kepala Badan Karantina Sulawesi Utara Agus Muhiyanto dan pejabat terkait lainnya saat menghadiri seremonial pelepasan ekspor perdana santan beku ke Tiongkok yang dilaksanakan di PT Kether Coco Bio yang berlokasi di Desa Tontatele, Kabupaten Minahasa Utara pada Rabu (24/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MINAHASA UTARA - PT Kether Coco Bio, produsen produk turunan kelapa asal Sulawesi Utara (Sulut) berhasil melaksanakan ekspor perdana sejumlah 10 kontainer atau 260 ton produk santan beku senilai Rp 12 miliar ke Tiongkok.

Keberhasilan ekspor dilakukan perusahaan ini dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara).

Seremonial pelepasan ekspor dilaksanakan di PT Kether Coco Bio yang berlokasi di Desa Tontatele, Kabupaten Minahasa Utara pada Rabu (24/09).

Baca Juga:

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Erwin Situmorang, Kepala Badan Karantina Sulawesi Utara Agus Muhiyanto, serta sejumlah pemangku kepentingan lain di bidang perdagangan, perbankan, dan logistik.

Perwakilan PT Kether Coco Bio Edi Gunawan dalam sambutannya menjelaskan perusahaan ini merupakan industri pengolahan kelapa dengan produk utama santan beku untuk pasar ekspor.

Hingga saat ini, investasi yang telah ditanamkan mencapai sekitar USD 50 juta (Rp 800 miliar) dengan target peningkatan menjadi USD 100 juta (Rp 1,6 triliun) dalam beberapa tahun mendatang.

Baca Juga:

Perusahaan telah mempekerjakan 110 tenaga kerja lokal dan menargetkan penyerapan hingga 500 orang di masa depan.

Edi mengungkapkan kapasitas produksi rata-rata perusahaan tersebut mencapai 28 ton per hari.

Perusahaan asal Sulut, PT Kether Coco Bio ekspor perdana 260 ton santan beku berkat memanfaatkan fasilitas kawasan berikat dari Kanwil Bea Cukai Sulbagtara

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI