Perusahaan dari Bantul Ini Sukses Ekspor 147 Karton Sarung Tangan ke Amerika Serikat

jpnn.com, YOGYAKARTA - Produsen sarung tangan asal Yogyakarta, PT Samku Glove Indonesia memperluas pasar melalui ekspor 147 karton sarung tangan ke Los Angeles, Amerika Serikat, Jumat(10/4).

Ekspor ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperkuat eksistensi produk lokal di kancah internasional.

PT Samku Glove Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sarung tangan dan material pendukungnya, khususnya glove lining (lapisan dalam sarung tangan).

Perusahaan ini didirikan pada 2008 dan berlokasi di Bantul, DIY.

Dalam kegiatan ekspor tersebut, PT Samku Glove Indonesia mengirimkan sebanyak 147 karton sarung tangan dengan total nilai ekspor mencapai 55.637,17 USD atau sekitar Rp 900 juta.

Produk yang dikirim merupakan hasil produksi berkualitas tinggi yang telah memenuhi standar pasar internasional, khususnya untuk kebutuhan di sektor industri dan olahraga.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono, ekspor ini tak hanya menjadi bukti daya saing produk dalam negeri, tetapi juga mencerminkan pertumbuhan positif sektor industri manufaktur di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

“Kami harap PT Samku Glove Indonesia dapat terus mendorong peningkatan volume ekspor serta membuka peluang pasar baru di berbagai negara tujuan lainnya,” sambungnya.