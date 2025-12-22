Perusahaan di Temanggung Sukses Ekspor 1.250 Karung Rumput Laut Kering ke Jepang

jpnn.com, TEMANGGUNG - CV Cahaya Lentera Abadi sukses mengekspor produk rumput laut kering (dried sargassum) yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik ke Jepang pada Rabu (17/12).

Perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung itu mengirim 1.250 karung rumput laut kering senilai USD 13.400 menggunakan sebuah kontainer 40 feet.

Bea Cukai Magelang turut memberikan pendampingan kepada CV Cahaya Lentera Abadi dalam pelaksanaan ekspor ini.

Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Imam Sarjono mengatakan pendampingan terhadap UMKM tersebut dilakukan mulai dari asistensi pemenuhan ketentuan kepabeanan, pemahaman prosedur ekspor, hingga memastikan kelancaran proses pengiriman barang ke luar negeri.

"Bea Cukai hadir sebagai pengawas dan fasilitator perdagangan. Kami berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan ekspor dan meningkatkan daya saing produknya di pasar internasional," kata Imam dalam keterangannya, Senin (22/12).

Imam juga menyampaikan keberhasilan ekspor ini merupakan bukti bahwa UMKM dan pelaku usaha daerah memiliki potensi besar untuk menembus pasar global apabila didukung dengan pendampingan yang tepat.

"Kami berharap semakin banyak pelaku usaha di wilayah Magelang dan sekitarnya yang terdorong untuk melakukan ekspor," ujarnya.

Imam menegaskan Bea Cukai Magelang akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan ekspor nasional, serta mendukung terciptanya industri yang berorientasi global. (mrk/jpnn)