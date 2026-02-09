Perusahaan Ini Ekspor 10 Ribu Pasang Sepatu dari Tegal Ke Spanyol

menu
PT Teng Fei Glory Indonesia, perusahaan manufaktur alas kaki yang berlokasi di Kota Tegal melakukan ekspor perdana 10.840 pasang sepatu. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, TEGAL - PT Teng Fei Glory Indonesia, perusahaan manufaktur alas kaki yang berlokasi di Kota Tegal melakukan ekspor perdana 10.840 pasang sepatu merek Joma ke Spanyol pada Kamis (5/2).

Nilai ekspor secara total mencapai USD100.124 atau setara dengan Rp 1,69 miliar.

Selain memproduksi sepatu bermerek Joma, PT Teng Fei Glory Indonesia juga memproduksi sejumlah alas kaki untuk sejumlah merek internasional lainnya, seperti Skechers, Diadora, dan Hi-Tec.

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal, Yudiyarto menyampaikan ekspor perdana ini menjadi tonggak penting sejak PT Teng Fei Glory Indonesia ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat.

Fasilitas ini memberikan kemudahan fiskal berupa penangguhan bea masuk serta tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

“Fasilitas ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta memperluas penyerapan tenaga kerja di Kota Tegal dan wilayah sekitarnya,” ujarnya.

Sementara Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, yang turut hadir dalam kegiatan pelepasan ekspor perdana tersebut, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah investasi.

Dia mengimbau para pelaku usaha agar tidak ragu mengembangkan usahanya di Kota Tegal.

