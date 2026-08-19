Perusahaan Ini Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai

jpnn.com, TANGSEL - Bea Cukai Banten mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri dalam negeri melalui pemberian kemudahan fiskal dan prosedural.

Hal itu diwujudkan dengan pemberian izin fasilitas kawasan berikat ke PT Dae Soung Electric Components pada Kamis (13/8).

PT Dae Soung Electric Components adalah perusahaan yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Perusahaan itu bergerak di bidang produksi komponen elektronik, khususnya kabel yang digunakan untuk mendukung kebutuhan industri elektronik.

Dengan fasilitas ini, PT Dae Soung Electric Components akan mendapatkan fasilitas perpajakan berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Kepala Kanwil Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan bahwa pemberian fasilitas kawasan berikat ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing, khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor.

Menurutnya, kemudahan fiskal tersebut diharapkan dapat membantu industri mengoptimalkan kegiatan produksinya, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian nasional.

“Pemberian izin ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi industri dalam negeri agar dapat terus berkembang,” ujar Ambang.