Perusahaan Ini Lepas 6 Ton Keripik Buah dan Sayur ke Singapura

jpnn.com, BATU - PT Arjuna Triple Nine melepas ekspor 6 ton produk keripik buah dan sayur ke pasar Singapura pada Senin (12/10).

Pelepasan produk asal Jawa Timur itu turut dihadiri Bea Cukai Malang dan Pemkot Batu.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan pelepasan ekspor ini menjadi salah satu upaya mendorong perluasan pasar produk pangan olahan Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar internasional.

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PT Arjuna Triple Nine adalah produsen makanan ringan asal Kota Batu, Jawa Timur, yang dirintis pada 2011 oleh Hari Mastutik.

Berawal dari produksi rempeyek, perusahaan ini kemudian mengembangkan produk keripik berbahan baku buah dan sayuran lokal dengan memanfaatkan teknologi vacuum frying atau penggorengan vakum.

Teknologi penggorengan vakum digunakan dalam pengolahan produk untuk menghasilkan tekstur renyah dengan tetap mempertahankan karakter bahan bakunya.

Melalui merek Famchips, perusahaan menawarkan berbagai varian keripik buah dan sayur, antara lain keripik apel, pisang, salak, ubi ungu, paprika, dan cabai.

Pemanfaatan bahan baku dari petani lokal menjadi salah satu potensi yang dapat mendukung pengembangan industri pangan olahan sekaligus memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian daerah.