Perusahaan Logistik Ini Komitmen Cetak Generasi Muda Berdaya Saing Global
jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan logistik, J&T Cargo menunjukkan komitmennya mencetak generasi muda berdaya saing global.
Komitmen itu mereka lakukan melalui berbagai program kolaborasi pendidikan dan pengembangan talenta di Indonesia.
Diketahui, J&T Cargo secara aktfi menjalin kerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia sejak 2024 lalu.
Beberapa di antaranya meliputi Universitas Bina Nusantara (BINUS), Universitas Bunda Mulia, Universitas Ma Chung, Universitas Universal, dan Universitas Prima Indonesia.
Kolaborasi itu mencakup berbagai kegiatan seperti sharing session, office tour, campus job fair, hingga walk-in interview.
Talent Acquisition & Employer Branding Manager J&T Cargo, Shahin Maulana mengatakan inisiatif ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri.
“Kami percaya, membangun hubungan erat antara dunia pendidikan dan industri adalah kunci untuk menyiapkan SDM yang relevan dengan tantangan masa depan," ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu (1/10).
"Setiap kegiatan yang kami jalankan membuka ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari praktik nyata di dunia logistik modern,” sambungnya.
