Perusahaan Logistik Terintegrasi Ini Kantongi Izin Fasilitas Gudang Berikat dari Bea Cukai
jpnn.com, JAKARTA - PT Yusen Logistics Puninar Indonesia, perusahaan logistik terintegrasi yang menyediakan layanan pergudangan, distribusi, dan transportasi medapatkan izin fasilitas kepabeanan gudang berikat dari Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta pada Kamis (4/12).
Perusahaan tersebut mendapatkan izin tersebut satu jam setelah pemaparan proses bisnis yang merupakan salah satu persyaratan dan prosedur pengajuan izin.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq mengatakan fasilitas gudang berikat merupakan wujud penguatan layanan logistik yang efisien dan sesuai ketentuan kepabeanan.
"Fasilitas gudang berikat ini memberikan efisiensi biaya dan waktu melalui penangguhan bea masuk, memperlancar arus barang dengan sistem logistik yang terkontrol, serta meningkatkan daya saing industri. Fasilitas ini juga memperkuat pengawasan kepabeanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Akhmad Rofiq dalam keterangannya, Selasa (16/12).
Dengan pemberian fasilitas gudang berikat ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan kinerja sektor logistik nasional.
Ke depan, sinergi antara Bea Cukai dan pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan ekosistem logistik yang efisien, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus barang di Indonesia. (mrk/jpnn)
PT Yusen Logistics Puninar Indonesia, perusahaan logistik terintegrasi resmi mengantongi izin fasilitas gudang berikat dari Kanwil Bea Cukai Jakarta
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Berperan Aktif Dorong Layanan Publik Berintegritas dalam Memaknai Harkodia 2025
- Dorong Iklim Usaha, Bea Cukai Terbitkan Izin NPPBKC untuk CV House of Tobacco
- Bea Cukai Serahkan 259 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru
- Bea Cukai Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru, Ada Sembako
- Mantap! 28 Ton Damar Batu Asal Balikpapan Resmi Tembus Pasar Sri Lanka
- Menkeu Purbaya Puji Layanan Bea Cukai Naik Kelas dengan Teknologi Canggih