Perusahaan Majalengka Sukses Ekspor Perdana 6.400 Pasang Sepatu On Cloud Running ke AS

jpnn.com, MAJALENGKA - PT Home Well Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur sepatu olahraga dan kasual yang beroperasi di Kawasan Industri Kertajati Industrial Estate Majalengka (KIEM) melepas ekspor perdananya ke Amerika Serikat pada Jumat (14/11).

Pengiriman awal ini senilai Rp 1,6 miliar dan terdiri dari 6.400 pasang sepatu merek On Cloud Running yang dimuat dalam satu kontainer berukuran 40 ft.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara simbolis melepas ekspor ini dan turut menegaskan komitmen Pemprov Jabar dalam menata industrialisasi di wilayah tersebut.

“Akses ke Patimban akan kami genjot, tol sudah terkoneksi, bandara ada di sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat serius menata industrialisasi di Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi yang menyoroti konektivitas Majalengka sebagai pusat industri masa depan.

Ekspor ini menjadi tonggak penting bagi PT Home Well Indonesia yang baru memulai operasionalnya pada 3 Juli 2025.

Perusahaan yang berstatus kawasan berikat ini memiliki total investasi mencapai Rp 465,78 miliar dan kini telah merealisasikan produksi hingga 800 ribu pasang sepatu per bulan, dengan rencana peningkatan volume produksi secara bertahap setiap tahun.

Baca Juga: Kanwil Bea Cukai Jakarta Beri Izin Pusat Logistik Berikat ke Perusahaan Jasa Pergudangan

Kehadiran PT Home Well Indonesia diyakini akan memperkuat kontribusi sektor industri Majalengka dalam perdagangan internasional.

Direktur KIEM Tony Sukadil menyampaikan apresiasi dan harapannya menjadi pusaran internasional dan menjadi katalisator pertumbuhan di Jawa Barat.