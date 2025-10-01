menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Perusahaan Pemalang Sukses Ekspor Perdana 3.896 Pasang Sepatu ke Amerika Berkat Fasilitas Ini

Perusahaan Pemalang Sukses Ekspor Perdana 3.896 Pasang Sepatu ke Amerika Berkat Fasilitas Ini

Perusahaan Pemalang Sukses Ekspor Perdana 3.896 Pasang Sepatu ke Amerika Berkat Fasilitas Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelepasan ekspor perdana 3.896 pasang sepatu dengan merek New Balance produksi PT Long Well International yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (30/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA UTARA - PT Long Well International mencatatkan capaian penting dengan melaksanakan ekspor perdana produk sepatu ke Amerika Serikat.

Sebanyak satu kontainer berisi 3.896 pasang sepatu dengan merek New Balance diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (30/9).

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Yudiyarto yang turut hadir dalam seremoni pelepasan ekspor perdana menyampaikan apresiasi atas pencapaian perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat di Kabupaten Pemalang itu.

Baca Juga:

“Fasilitas kawasan berikat membantu perusahaan mengatur arus kas (cash flow) dengan lebih leluasa, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada ekonomi nasional,” ujar Yudiyarto dalam keterangannya, Rabu (1/10).

PT Long Well International merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu olahraga dan berlokasi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Produk-produk perusahaan ini akan diekspor ke berbagai negara tujuan seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Inggris, Jerman, dan Korea Selatan.

Baca Juga:

Perusahaan ini resmi mendapatkan fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai pada Juli lalu.

Selanjutnya, PT Long Well International berhasil melaksanakan ekspor perdananya sebagai pengusaha kawasan berikat pada September.

Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat di Kabupaten Pemalang sukses ekspor perdana 3.896 pasang sepatu ke Amerika berkat fasilitas kawasan berikat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co