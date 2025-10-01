Perusahaan Pemalang Sukses Ekspor Perdana 3.896 Pasang Sepatu ke Amerika Berkat Fasilitas Ini

jpnn.com, JAKARTA UTARA - PT Long Well International mencatatkan capaian penting dengan melaksanakan ekspor perdana produk sepatu ke Amerika Serikat.

Sebanyak satu kontainer berisi 3.896 pasang sepatu dengan merek New Balance diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (30/9).

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Yudiyarto yang turut hadir dalam seremoni pelepasan ekspor perdana menyampaikan apresiasi atas pencapaian perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat di Kabupaten Pemalang itu.

“Fasilitas kawasan berikat membantu perusahaan mengatur arus kas (cash flow) dengan lebih leluasa, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada ekonomi nasional,” ujar Yudiyarto dalam keterangannya, Rabu (1/10).

PT Long Well International merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu olahraga dan berlokasi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Produk-produk perusahaan ini akan diekspor ke berbagai negara tujuan seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Inggris, Jerman, dan Korea Selatan.

Perusahaan ini resmi mendapatkan fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai pada Juli lalu.

Selanjutnya, PT Long Well International berhasil melaksanakan ekspor perdananya sebagai pengusaha kawasan berikat pada September.