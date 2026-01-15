Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Ini Merealisasikan Ekspor Perdana ke AS
jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Semarang kembali mendorong kinerja ekspor nasional dengan pelaksanaan ekspor perdana PT Kaibo Electric Indonesia ke Amerika Serikat pada Rabu (14/1).
Perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan listrik rumah tangga ini mengirimkan produk coffee maker sebagai langkah awal untuk memasuki pasar global pada awal 2026.
Ekspor ini memiliki nilai strategis, mengingat PT Kaibo Electric Indonesia merupakan perusahaan terakhir yang memperoleh persetujuan fasilitas Kawasan Berikat pada 2025.
Persetujuan tersebut diberikan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada 30 Desember 2025, dan langsung direalisasikan melalui kegiatan ekspor ini.
Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak menyampaikan dalam ekspor perdana ini, PT Kaibo Electric Indonesia memberangkatkan tiga kontainer coffee maker menuju Los Angeles, Amerika Serikat.
Total barang yang diekspor mencapai 19.008 unit dengan nilai ekspor sebesar USD 134.006,04, atau setara dengan Rp2,2 miliar.
PT Kaibo Electric Indonesia memproduksi coffee maker, toaster, dan seterika di atas lahan seluas lebih dari 15 hektare, dengan orientasi 100 persen ekspor ke Amerika Serikat.
"Perusahaan ini menargetkan penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 1.500 orang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah," kata Syuhadak dalam keterangannya, Kamis (15/1).
PT Kaibo Electric Indonesia yang memperoleh fasilitas kawasan berikat di 2025 merealisasikan ekspor perdana ke AS pada awal 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Beri Pelayanan Prima, Bea Cukai Tegal Dampingi Perusahaan Ini Ekspor Sepatu ke Monako
- Bea Cukai Ungkap Dugaan Jaringan Vape Narkotika Seusai Bongkar Penyelundupan Etomidate
- Bea Cukai Belawan Bukukan Lonjakan Penerimaan Negara di 2025, Ini Faktor Penopangnya
- Kanwil Bea Cukai Bali Nusra Bukukan Penerimaan Negara Rp 2.307,23 Miliar di 2025
- Bea Cukai Lhokseumawe Menyalurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Aceh Utara
- Pendampingan Bea Cukai Membuahkan Hasil, UMKM Ini Sukses Ekspor Kecap Oishii ke Saudi