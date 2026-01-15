Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Ini Merealisasikan Ekspor Perdana ke AS

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Semarang kembali mendorong kinerja ekspor nasional dengan pelaksanaan ekspor perdana PT Kaibo Electric Indonesia ke Amerika Serikat pada Rabu (14/1).

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan listrik rumah tangga ini mengirimkan produk coffee maker sebagai langkah awal untuk memasuki pasar global pada awal 2026.

Ekspor ini memiliki nilai strategis, mengingat PT Kaibo Electric Indonesia merupakan perusahaan terakhir yang memperoleh persetujuan fasilitas Kawasan Berikat pada 2025.

Persetujuan tersebut diberikan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada 30 Desember 2025, dan langsung direalisasikan melalui kegiatan ekspor ini.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak menyampaikan dalam ekspor perdana ini, PT Kaibo Electric Indonesia memberangkatkan tiga kontainer coffee maker menuju Los Angeles, Amerika Serikat.

Total barang yang diekspor mencapai 19.008 unit dengan nilai ekspor sebesar USD 134.006,04, atau setara dengan Rp2,2 miliar.

PT Kaibo Electric Indonesia memproduksi coffee maker, toaster, dan seterika di atas lahan seluas lebih dari 15 hektare, dengan orientasi 100 persen ekspor ke Amerika Serikat.

"Perusahaan ini menargetkan penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 1.500 orang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah," kata Syuhadak dalam keterangannya, Kamis (15/1).