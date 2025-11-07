Perusahaan Pengolah & Eksportir Rempah Dapat Pengakuan Dunia di Ajang IPC 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Natura Perisa Aroma (NPA) melalui merek NEKABOGA, perusahaan pengolah dan eksportir rempah asal Indonesia meraih penghargaan Best Export of Value-Added Pepper Products 2024 dalam ajang International Pepper Conference (IPC) 2025 di Kochi, India.

NEKABOGA menerima pengakuan internasional untuk Kategori Indonesia, yang diberikan kepada perusahaan dengan kinerja inovatif dalam meningkatkan nilai produk lada ekspor.

Penghargaan ini menjadi kali kedua bagi NEKABOGA sejak bergabung sebagai anggota IPC pada 2017, mempertegas reputasi perusahaan sebagai eksportir rempah Indonesia yang mampu bersaingtidak hanya dari sisi volume, tetapi juga kualitas dan inovasi.

Managing Director PT Natura Perisa Aroma, Billy Laurence mengatakan dalam industri rempah yang kompetitif, NEKABOGA memfokuskan diri pada pengolahan lada dengan teknologi steam sterilization, memastikan produk-produk rempah yang diolah memenuhistandar mutu dan keamanan pangan internasional.

Billy menyatakan tujuan NEKBAOGA sederhana, yakni menjadikan rempah Indonesia bukan sekadar bahan mentah, tetapi produk bernilai tinggi yang diakui di dunia.

“Pengakuan ini kami anggap sebagai hasil dari komitmen jangka panjang terhadap kualitas, inovasi, dan keberlanjutan,” ujar Billy.

Ajang IPC 2025 dihadiri lebih dari 130 perusahaan dari negara-negara anggota komunitas ladainternasional.

Dengan penghargaan ini, NEKABOGA semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu eksportir rempah bernilai tambah terbaik dari Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan reputasi lada dan rempah nasional di pasar dunia.(chi/jpnn)