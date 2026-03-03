Perut Lesti Kejora Menipis, Rizky Billar Ungkap Proses Persalinan Anak Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rizky Billar mengungkapkan fakta di balik persalinan anak ketiga istrinya, Lesti Kejora.

Rizky Billar menyebut bahwa bobot tubuh anak ketiganya cukup besar dibandingkan anak sulung dan keduanya.

Oleh karena itu, tanggal 23 dipilih sebagai tanggal persalinan dengan mempertimbangkan kondisi Lesti Kejora.

"Ukuran bayinya juga lebih besar nih yang ketiga, dibanding yang kesatu dan kedua. Kemarin riskan juga, syukur kami memilih tanggal 23 (kelahiran), karena bisa jadi kalau lebih lama lagi akan lebih berbahaya buat Bundanya (Lesti)," ujar Rizky Billar di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Tubuh Lesti Kejora yang terbilang mungil menjadi salah satu faktor tersebut.

Tak hanya itu, Billar menyebut bahwa sang istri memiliki dinding perut yang sudah makin menipis.

Kondisi tersebut pun dikhawatirkan dapat membahayakan Lesti Kejora akibat tak mampu menahan janis yang kian membesar.

"Karena bobot Bundanya kan kecil badannya, terus perutnya sudah semakin tipis. Jadi kalau dibiarin semakin lama, bayinya semakin tumbuh, bahaya bisa-bisa, aduh saya enggak bisa bayangin, bisa robek perutnya," kata Rizky Billar.