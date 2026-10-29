Perwakilan Istana Temui Pendemo, Namun Ditanggapi Sinis: Janji Mulu, Firaun!

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Binbin Firman Tresnadi menemui massa pendemo mahasiswa Universitas Trisakti di depan BSI Tower, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10).

Binbin menaiki mobil komando dan melontarkan sejumlah pernyataan untuk merespons tuntutan mahasiswa.

Yang pertama, dia berjanji bahwa pemerintah akan memberikan pengobatan gratis kepada warga yang sakit akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

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“Saya berjanji warga masyarakat yang terdampak ISPA, baik itu di Kalimantan, di Sumatera, di Riau, di Palembang, untuk dapat berobat gratis di rumah sakit,” ucap Binbin.

Jawaban atas tuntutan itu pun mendapatkan tanggapan sinis dari mahasiswa Trisakti yang berdemo.

“Janji mulu, Firaun. Bohong, bohong,” ujar para mahasiswa.

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Sementara itu, Perwakilan Mahasiswa yang kemudian mengambil alih microfon meminta agar para demonstran tak terlalu mempercayai pernyataan Binbin.

“Jangan terlalu percaya sama beliau!Bapak ini dua minggu lalu menemui mahasiswa. Diaberjanji kalau tiga hari masalah karhutla enggak kelar, beliau berjanji ke teman-teman mahasiswa dua minggu lalu untuk turun dari jabatan,” tutur perwakilan mahasiswa.