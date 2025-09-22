Perwakilan Masyarakat Aceh Berdemonstrasi di Kantor DPP PKS, Begini Tuntutannya

menu
Perwakilan masyarakat Aceh mendatangi Kantor DPP PKS di Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 22 September 2025. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan masyarakat Aceh berdemonstrasi di depan Kantor DPP PKS di Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Kedatangan mereka untuk meminta DPP PKS mencopot salah satu Anggota DPR dari Fraksi PKS Gufron Zainal Abidin karena diduga main curang saat pemilihan Legislatif beberapa waktu lalu.

“Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Nomor 158-PKE-

DKPP/VI/2025 telah membuktikan adanya kecurangan yang melibatkan pemindahan suara caleg PKS lain kepada Ghufran, caleg DPR-RI PKS nomor urut 1. Fakta ini bukan sekadar isu, bukan gosip politik, tetapi sudah diputuskan oleh lembaga resmi negara,” ujar juru bicara aksi, Andre Hamka.

Menurutnya, PKS harus peka dengan kondisi saat ini terkait ketidakadilan sehingga akan selalu mendapat perlawanan dari rakyat.

Dia berharap PKS sebuah partai yang masih layak disebut partai dakwah dan sandaran rakyat.

“Hari ini kami berdiri di sini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk membela kedaulatan rakyat dan keadilan demokrasi,” katanya.

Andre juga mendesak PKS segera memecat Ghufran dari keanggotaan partai karena perbuatannya telah merusak marwah dan citra partai.

