Perwira Menengah hingga Kapolsek di Polda Metro Jaya Dirotasi, Berikut Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya melakukan rotasi sejumlah perwira menengah (pamen) dan perwira pertama (pama), termasuk beberapa kepala kepolisian sektor (kapolsek) serta kepala subdirektorat (kasubdit).

Rotasi dilakukan sebagai upaya bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polda Metro Jaya.

"Benar. Rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan penyegaran personel," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya Nomor: ST/1091/XI/KEP./2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Nugroho atas nama Kapolda Metro Jaya.

Dia menyebutkan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran di lingkungan Polda Metro Jaya untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam surat telegram itu, tercatat sebanyak 40 personel pamen dan pama yang mengalami pergeseran jabatan. Beberapa posisi strategis yang mengalami pergantian, di antaranya pada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), Direktorat Reserse PPA dan PPO, serta wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

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Untuk jajaran kapolsek, Kompol Anak Agung Putra Dwipayana yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Cikarang Selatan Polres Metro Bekasi. Ia menggantikan Kompol Erwin Setiawan yang dimutasi menjadi Kanit 4 Subdit 2 Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya.

Selanjutnya, posisi Kapolsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi yang sebelumnya diemban oleh Kompol Dimmas Adhit Putranto, kini dijabat oleh AKP Eben Patar OP Sunggu yang sebelumnya bertugas sebagai Ps Ka Siaga 1 SPKT Polda Metro Jaya. Kompol Dimmas mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Kanit 3 Bagwassidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.