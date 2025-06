Perwira TNI AL Mayor Laut Firman Cahyadi Jadi Lulusan Terbaik di Rusia

Perwira TNI AL Mayor Laut (P) Firman Cahyadi menjadi lulusan terbaik Military Educational and Scientific Centre of The Navy di Rusia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengapresiasi capaian perwira asal Kabupaten Garut itu. Dalam siaran pers resmi TNI AL yang diterima Antara di Belitung Timur, Senin (23/6/2025), dijelaskan bahwa capaian yang diraih Mayor Laut Firman Cahyadi patut menjadi inspirasi bagi seluruh personel TNI AL. "Jadi seperti dalam hal ini bidang pendidikan guna mewujudkan prajurit yang profesional, modern, dan berdaya saing global, serta dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi prajurit lainnya," kata Ali dalam siaran pers tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menjelaskan bahwa Firman mengikuti pendidikan tersebut sejak tahun 2022 hingga 2025. Mayor Laut Firman mengikuti pendidikan tersebut bersama 299 perwira lainnya yang berasal dari Rusia, Afrika Selatan, Angola, Aljazair, China, Djibouti, Ethiopia, Guinea, Indonesia, Kazakstan, Kongo, Korea Selatan, Libya, Nikaragua, Suriah, dan Vietnam. Tunggul mengatakan bahwa mayoritas peserta didik berasal dari Rusia dengan jumlah 161 siswa. Selama menempuh pendidikan, Firman bersama ratusan perwira lainnya mendalami ilmu di bidang kepemimpinan militer, perencanaan strategis, manajemen sumber daya pertahanan, dan manajemen operasi militer.