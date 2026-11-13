Pesaing 2029

jpnn.com - Saya salah sangka. Di imajinasi saya muncul pikiran nakal: dari gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis siang kemarin, Mas Gibran sudah tidak kembali ke Istana Wakil Presiden.

Kan, begitu menyerahkan surat undur-diri, Mas Gibran sudah berstatus sebagai orang biasa. Bukan lagi wapres. Bukan pula pejabat tinggi negara.

Bahkan muncul imajinasi saya berikutnya: dari gedung MPR Mas Gibran langsung ke bandara –pulang ke Solo. Atau pulang ke salah satu rumah sukarelawan Projo di Jakarta sebagai penghargaan dan solidaritas atas dukungan mereka.

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Ternyata Mas Gibran pulang ke Istana Wakil Presiden. Melihat kenyataan itu muncul pikiran nakal lainnya: jangan-jangan surat yang diserahkan ke Ketua MPR Ahmad Muzani kemarin itu bukan surat pengunduran diri, melainkan baru surat permohonan untuk mengundurkan diri –sehingga statusnya masih wapres.

Ketika bertemu media usai menerima Mas Gibran, Ahmad Muzani sendiri belum tahu apa isi surat itu. "Saya belum buka," kata Muzani ketika ditanya wartawan apa alasan pengunduran diri yang ditulis di surat itu.

Akan tetapi Muzani pasti akan tahu satu dua jam kemudian. Yakni ketika surat itu dibuka di depan seluruh pimpinan MPR yang terdiri dari unsur DPR dan unsur DPD.

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Jangan-jangan, antara jam 11.00-15.00 kemarin masih ada perasaan umum bahwa Mas Gibran masih wakil presiden sampai terpilih penggantinya. Misalnya penyiar TV masih menyebut Mas Gibran sebagai wapres nonaktif. Bukan menyebutnya mantan wapres.

Mas Gibran tidak lama di MPR. Hanya 20 menit. Itu pun sudah terhitung waktu menuju lift, naik lift, sampai turun lift, dan meninggalkan lift.