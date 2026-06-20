Pesan AHY kepada Praja IPDN: Turun ke Lapangan, Dengarkan Langsung Suara Rakyat
jpnn.com, SUMEDANG - Di tengah perubahan dunia yang berlangsung semakin cepat, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan secara langsung, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan realitas di lapangan.
Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam Studium Generale yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (18/6).
Menurut AHY, salah satu tantangan terbesar dalam pemerintahan adalah menjaga kedekatan antara pengambil kebijakan dan masyarakat yang dilayani.
Karena itu, calon aparatur negara tidak boleh hanya memahami persoalan melalui laporan, data, atau dokumen administrasi semata. Mereka harus hadir langsung di tengah masyarakat.
“Jadilah pemimpin lapangan. Turun ke masyarakat. Dengarkan langsung suara rakyat. Lihat sendiri persoalan yang ada,” ujar AHY.
Ia menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara atau menyusun kebijakan.
Yang jauh lebih penting adalah kemampuan memahami kenyataan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Menurut AHY, seorang pemimpin yang baik harus mampu melihat persoalan dari dekat, memahami akar masalahnya, dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut AHY, seorang pemimpin yang baik harus mampu melihat persoalan dari dekat, memahami akar masalahnya, dan menjawab kebutuhan masyarakat
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