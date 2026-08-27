Pesan Aktivis 98 buat Peserta Demo 27 Agustus

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat sosial politik Swarna Dwipa Institute yang juga Aktivis 98, Lutfi Nasution, meminta peserta demo 27 Agustus menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional.

Menurut Lutfi, isu yang dibawa massa, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, merupakan bagian dari semangat Reformasi 1998.

"Jangan terprovokasi atau disusupi penunggang gelap yang ingin membelokkan aksi damai menjadi anarki," kata Lutfi di Jakarta, Kamis (27/8).

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Dia menilai aksi di jalan semestinya menjadi pintu masuk untuk memperkuat dialog dengan DPR RI dan kementerian terkait.

Adu gagasan melalui forum resmi dinilai lebih efektif untuk menghasilkan solusi tanpa mengganggu ketertiban umum.

"Dialog dengan DPR RI atau kementerian terkait adalah cara paling efektif menguji gagasan secara objektif," ujarnya.

Lutfi juga menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya untuk terus menjalankan agenda pemerintahan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes/Kopkel Merah Putih, kesehatan, pendidikan, peningkatan gaji buruh, dan penanganan persoalan sosial.

Dia menilai berbagai program dalam Asta Cita membutuhkan situasi demokrasi yang kondusif agar dapat berjalan optimal.