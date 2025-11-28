menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pesan Bupati untuk PPPK Paruh Waktu yang Belum Bisa Komputer

Pesan Bupati untuk PPPK Paruh Waktu yang Belum Bisa Komputer

Pesan Bupati untuk PPPK Paruh Waktu yang Belum Bisa Komputer
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Temanggung Agus Setyawan menyerahkan SK kepada perwakilan PPPK paruh waktu di Temanggung, Kamis (27/11/2025). Foto: ANTARA/Heru Suyitno

jpnn.com - TEMANGGUNG – Ribuan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menerima SK pengangkatan, Kamis (27/11).

Sebanyak 325 PPPK paruh waktu mengikuti acara penyerahan SK pengangkatan langsung di Pendopo Pengayoman Temanggung.

Adapun 1.021 PPPK paruh waktu mengikuti dari akun zoom di masing-masing perangkat daerah.

Baca Juga:

Bupati Temanggung Agus Setyawan menyampaikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu bukan tenaga pelengkap atau figuran.

"Saudara adalah bagian dari desain baru pelayanan publik yang menuntut kecepatan, ketepatan, inisiatif, dan ketulusan," katanya dalam sambutan penyerahan SK pengangkatan PPPK paruh waktu di Pendopo Pengayoman di Temanggung, Kamis.

Dia meminta kepada PPPK paruh waktu untuk meningkatkan kemampuan diri.

Baca Juga:

"Yang belum bisa komputer segeralah belajar komputer. Di birokrasi modern kemampuan teknologi adalah syarat dasar. Tingkatkan pula inisiatif kerja," pesannya.

Dia mengatakan ASN sekarang harus adaptif, proaktif, dan tunduk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Silakan disimak pesan bupati kepada para PPPK Paruh Waktu yang belum bisa mengoperasikan komputer.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI