Pesan Fery Insani untuk PPPK Paruh Waktu: Jaga Integritas, Jangan Melakukan Pelanggaran

jpnn.com - SUNGAILIAT - Bupati Bangka Fery Insani menyampaikan pesan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atua PPPK paruh waktu. Fery mengingatkan PPPK paruh waktu di Bangka untuk menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan jangan sampai melakukan pelanggaran.

Fery Insani mengatakan bahwa menjaga integritas sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga stabilitas sosial dan program pembangunan yang direncanakan dapat tercapai. Dia menegaskan bahwa upaya menjaga integritas sangat penting dan melekat bagi seorang ASN dalam menjalankan tugas profesional pelayanan publik.

"Keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan salah satu kewajiban kode etik ASN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara," kata Fery di hadapan ribuan PPPK paruh waktu saat apel bersama di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Selasa (21/10).

Dia meminta semua pegawai di daerah itu memegang teguh nilai dasar ASN, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). "Saya ingatkan jangan sampai ada ASN yang melakukan pelanggaran, seperti melakukan pungutan liar, jangan menyalahgunakan fasilitas kantor, dan jangan menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas," katanya.

Pada era digitalisasi modern, Fery mengimbau ASN agar menggunakan media sosial dengan bijak. Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenaran, ujaran kebencian, atau konten yang mencemarkan nama baik instansi.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka, jumlah PPPK paruh waktu yang diperpanjang perjanjian kerja terhitung mulai tanggal (TMT) 1 September 2026 sebanyak 2.742 orang.

Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Rismy Wiramadonnah mewajibkan seluruh PPPK paruh waktu mengikuti orientasi PPPK melalui platform Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi (SiBangkom) yang dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

"Selain mengikuti orientasi, PPPK paruh waktu juga diwajibkan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) guna mengetahui rencana kerja dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu," kata Rismy. (antara/jpnn)