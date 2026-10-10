Pesan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi kepada 34 Atlet Asian Para Games Nagoya Jepang

jpnn.com, SUKOHARJO - Sebanyak 34 atlet paralimpik serta 16 pelatih dan ofisial asal Jawa Tengah resmi menjadi bagian tulang punggung kontingen Indonesia di ajang Asian Para Games ke-5 di Nagoya, Jepang.

Mereka akan mewakili Indonesia dalam sembilan cabang olahraga yang dipertandingkan pada 19-24 Oktober 2026.

Saat melepas para pahlawan olahraga ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berpesan agar mereka berjuang dengan gigih, sehingga membawa muruah bangsa di kancah internasional.

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"Saya hari ini memberangkan atlet Asian Para Games ke-5 di Nagoya. Dari 219 orang kontingen Indonesia, 50 orang di antaranya berasal dari Jawa Tengah. Mereka nanti akan membawa nama dan muruah Jawa Tengah dan nasional," kata Luthfi saat acara pelepasan atlet, pelatih, dan ofisial asal Jawa Tengah, di Sukoharjo, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Ahmad Luthfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah tersebut mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh atlet paralimpik.

Banyaknya atlet yang terpilih mewakili Indonesia membuktikan bahwa National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Tengah masih menjadi barometer paralimpik di Indonesia.

Maka dari itu, ia berpesan kepada para atlet dan pelatih agar berjuang dengan gigih, pantang menyerah, serta menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Ia juga berharap wakil dari Jawa Tengah dapat kembali memberikan sumbangsih medali dan prestasi tinggi untuk Indonesia.

"Tunjukkan bahwa kiblatnya paralimpik nasional ada di Jawa Tengah," tegasnya saat memotivasi atlet dan pelatih.