Pesan Gus Ipul pada Siswa Sekolah Rakyat: Beda Agama dan Suku, Semua Tetap Bersaudara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memperkenalkan dua siswa yang memiliki keyakinan berbeda, tetapi tetap berteman akrab.

Keduanya adalah Jesse dan Latifah, diperkenalkan Mensos Gus Ipul di hadapan siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Jakarta.

“Jesse ini non-muslim, Latifah muslim, tapi akrab seperti saudara, tidak ada perbedaan. Tepuk tangan dong, itulah Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul disambut riuh tepuk tangan para siswa saat mengunjungi SRT 4 Jakarta di Jakarta Selatan, Minggu (11/10) malam.

Selain Jesse dan Latifah, adapula Libo yang merupakan siswa asli Papua.

Gus Ipul pun mengapresiasi murid-murid yang menerima dan memberikan rasa nyaman bagi Libo saat berada di SRT 4 Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman bagi setiap anak, tanpa memandang agama, suku, warna kulit, maupun latar belakang keluarga.

Gus Ipul mengungkapkan siswa Sekolah Rakyat datang dari lingkungan beragam.