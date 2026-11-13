Pesan Haru Michael Carrick Setelah Dipecat MU

jpnn.com, JAKARTA - Michael Carrick menyampaikan pesan emosional setelah resmi berpisah dengan Manchester United (MU).

Pria kelahiran 28 Juli 1981 itu mengaku berat meninggalkan klub yang telah memberikan banyak kenangan indah dalam perjalanan kariernya, baik sebagai pemain maupun pelatih.

Melalui pernyataan perpisahannya, Carrick juga menyampaikan terima kasih kepada para pendukung Manchester United yang terus memberikan dukungan, termasuk ketika tim berada dalam situasi sulit.

"Manchester United akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya. Klub ini memberikan beberapa momen terbaik dalam karier saya sebagai pemain dan pelatih. Meninggalkan posisi ini merupakan keputusan yang sangat berat," tulis Carrick dalam sosial media pribadinya.

Pria asal Inggris itu mengaku kecewa karena perjalanan bersama Manchester United tidak berakhir sesuai dengan harapan bersama.

Pemilik 34 caps di Timnas Inggris itu menegaskan telah memberikan seluruh kemampuan terbaiknya selama menjalankan tugas sebagai pelatih kepala.

"Saya kecewa karena semuanya tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Saya telah memberikan segala yang saya miliki untuk pekerjaan ini dan akan selalu berharap semuanya berakhir dengan cara berbeda," ungkap Carrick.

Carrick juga tidak melupakan kontribusi para pemain, staf pelatih, serta seluruh pekerja di balik layar Manchester United.