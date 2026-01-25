menu
Pesan Haru Reza Arap Seusai Ditinggal Lula Lahfah, Bikin Sedih
Reza Arap di makam Lula Lahfah, TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar meninggalnya influencer Lula Lahfah pada usia 26 tahun meninggalkan duka mendalam, terutama bagi sang kekasih, Reza Arap.

Ungkapan kesedihan Arap menjadi sorotan publik setelah dia menyampaikan perasaannya melalui media sosial.

Beberapa jam setelah kabar duka tersebut beredar, Reza Arap mengunggah cuitan singkat di akun X miliknya pada Sabtu (24/1) dini hari.

Unggahan itu langsung menarik perhatian warganet karena menggambarkan rasa kehilangan yang mendalam.

Dalam cuitannya, Arap menuliskan pesan pilu, “Take me instead (ambil aku saja).”

Kalimat singkat tersebut dinilai mencerminkan kesedihan dan keterpurukan yang dirasakan Arap atas kepergian Lula Lahfah.

Unggahan tersebut pun dibanjiri ribuan komentar simpati dari warganet.

Banyak penggemar dan rekan sesama kreator yang menyampaikan doa serta dukungan moral agar Arap diberi kekuatan menghadapi masa sulit ini.

